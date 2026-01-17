Ancora valanghe in Svizzera: morto uno sciatore tedesco, quattro feriti

Ancora vittime a causa delle valanghe in Svizzera. Un uomo tedesco è morto e altri quattro sono rimasti feriti in una valanga mentre erano impegnati in un’escursione sciistica, ha riferito la Polizia. Poco dopo mezzogiorno di ieri, venerdì 16 gennaio, la Polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto una chiamata da un membro di un gruppo di sette scialpinisti rimasti travolti da una valanga sul Piz Badus, vicino a Tujetsch. Cinque di loro sono rimasti sepolti, completamente o parzialmente, ha dichiarato la Polizia cantonale in un comunicato.

Elicotteri hanno trasportato squadre di soccorso e cani da valanga sul posto. Un cittadino tedesco è stato trovato morto sotto la neve, secondo la Polizia, che ha dichiarato che “gli altri quattro membri del gruppo“, le cui nazionalità non sono state specificate, “hanno riportato ferite lievi” e “sono stati trasportati in elicottero negli ospedali di Altdorf, Stans e Ilanz“.