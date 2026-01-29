Aperte le varianti di Tai e Valle di Cadore: nuove infrastrutture verso Milano-Cortina

Inaugurate le due varianti di Tai e Valle di Cadore sulla statale 51 di Alemagna, realizzate da Anas, società del Gruppo Fs Italiane, per i Giochi di Milano Cortina. Le due opere ridisegnano l’accessibilità al Cadore e a Cortina d’Ampezzo e hanno comportato un investimento complessivo di circa 185 milioni. Le due gallerie hanno richiesto la movimentazione di oltre 350.000 metri cubi di materiale, in gran parte riutilizzati per minimizzare l’impatto ambientale. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Vianini Lavori. “Con l’apertura delle varianti di Tai e Valle di Cadore consegniamo al territorio due delle opere più importanti realizzate da Anas negli ultimi anni in un’area di montagna. Non parliamo più di cantieri o di programmi, ma di infrastrutture al servizio del Paese che testimoniano l’impegno di Anas per una mobilità più moderna e sicura, in un contesto montano complesso e in continua evoluzione. Opere che sono, soprattutto, un investimento strutturale pensato per il futuro del Cadore e per chi vive e lavora su questo territorio ogni giorno”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, accompagnando al taglio del nastro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Alberto Stefani, e i sindaci dei comuni di Tai e di Valle di Cadore, Sindi Manushi e Marianna Hofer.

“La statale 51 Alemagna non è una semplice strada, ma il principale asse di collegamento tra Veneto e Alto Adige verso l’Austria, fondamentale via di accesso a Cortina d’Ampezzo. Migliorarne sicurezza, funzionalità e affidabilità significa garantire accessibilità, sviluppo e qualità della vita a intere vallate”, ha aggiunto Gemme.

La variante di Tai di Cadore da 110 milioni si sviluppa per 1,5 chilometri e comprende una galleria di circa 1.000 metri, nuovi svincoli e opere di sistemazione idraulica, oltre a opere di bonifica. La variante di Valle di Cadore da 75 milioni si estende per 800 metri, di cui 620 metri in galleria, ed elimina la storica strozzatura costituita dall’attraversamento urbano della Borgata Costa regolato da impianto semaforico. Durante i lavori è stato anche individuato un insediamento dell’età del Bronzo che ha richiesto una rimodulazione importante delle attività di cantiere in coordinamento con la Soprintendenza.

Nei prossimi giorni sarà aperta al traffico la rotatoria di svincolo nord della variante di San Vito di Cadore, individuata come opera necessaria per migliorare l’accessibilità ai parcheggi in via di costruzione da parte della Fondazione Milano-Cortina. A partire dai finanziamenti per i Mondiali di Sci di Cortina del 2021, sulla statale 51 di Alemagna sono stati finora investiti 360 milioni di euro per circa un centinaio di interventi.