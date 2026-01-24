Arabia Saudita: piogge torrenziali e forti venti colpiscono Yanbu e la regione di Medina | VIDEO

Forti piogge accompagnate da violente raffiche di vento hanno interessato Yanbu e diverse aree della provincia di Medina, in Arabia Saudita. Il Centro Nazionale di Meteorologia saudita ha diramato un’allerta per precipitazioni intense che hanno coinvolto le località di Al-Eis, Badr, Al-Rais e Yanbu, con fenomeni iniziati nelle prime ore del mattino e previsti fino alla serata. Secondo le autorità, il maltempo è stato caratterizzato da venti molto forti, drastica riduzione della visibilità, grandine e possibili colate di acqua lungo wadi e corsi temporanei, oltre a frequenti fulmini. Piogge di intensità media hanno interessato anche la città di Medina e i governatorati di Al-Ula, Khaybar, Al-Hanakiyah, Al-Mahd e Wadi Al-Far’a, con condizioni meteorologiche simili.