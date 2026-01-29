Arcobaleno su Soverato, pioggia battente a Gioia Tauro: la Calabria tra magia e tempesta

Uno splendido arcobaleno ha illuminato la spiaggia di Soverato, regalando uno spettacolo naturale di rara bellezza tra mare, cielo e barche dei pescatori adagiate sulla sabbia. Lo scatto, firmato da Mariano Nisticò, immortala un momento suggestivo in cui l’arco multicolore si distende sull’orizzonte, mentre le nubi si aprono lasciando filtrare i raggi del sole, creando un’atmosfera quasi magica. In primo piano le imbarcazioni raccontano la vita quotidiana, rendendo l’immagine ancora più autentica e viva. Il contrasto tra il cielo carico di nuvole e la luce che esplode nei colori dell’arcobaleno restituisce tutta la poesia di un istante capace di emozionare.

Da Gioia Tauro arrivano notizie di continui acquazzoni “a secchiate”, con nubi in rapido movimento. Le raffiche di vento stanno determinando un alternarsi costante di pioggia e schiarite, disegnando un quadro meteorologico instabile e dinamico. Una Calabria divisa tra luce e pioggia, tra arcobaleni e temporali improvvisi: due volti della stessa giornata, che mostrano quanto il territorio sappia sorprendere con scenari tanto diversi quanto affascinanti. Dal cielo colorato di Soverato agli scrosci intensi di Gioia Tauro, la regione vive ore di forte variabilità atmosferica, ricordandoci ancora una volta la potenza della natura e la bellezza dei suoi contrasti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.