Argentina, violento temporale colpisce Cañuelas: potenti raffiche di vento, gravi danni | VIDEO

Un forte temporale ha interessato la città argentina di Cañuelas e diverse zone rurali del distretto nella provincia di Buenos Aires, causando gravi danni materiali. Si segnalano tetti scoperchiati, alberi abbattuti e numerosi danni a case, strade e spazi pubblici. L’evento era stato previsto da un’allerta che annunciava piogge intense, grandine e raffiche di vento molto forti. Tra le aree più colpite figura la Scuola di La Noria, con seri danni strutturali. Il Comune, insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco, è al lavoro per assistere la popolazione.