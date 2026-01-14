Argento da record: oltre quota 90 dollari l’oncia

Nuovo massimo storico per l’argento, che nella seduta asiatica supera per la prima volta i 90 dollari l’oncia, segnando un balzo superiore al 5,1%. Secondo gli analisti, alla base della corsa del metallo prezioso c’è la crescente aspettativa di un nuovo taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti, fattore che sostiene l’intero comparto dei beni rifugio. Ne beneficia anche l’oro, in rialzo dell’1% a 4.633 dollari l’oncia. A rafforzare il trend contribuisce inoltre la ripresa della domanda dalla Cina. L’argento è infatti considerato strategico per settori chiave come batterie, auto elettriche e microprocessori legati all’intelligenza artificiale.