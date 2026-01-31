Arriva la Candelora, dell’inverno semo fora?

Se esiste una data nel calendario capace di unire il misticismo cristiano alla sapienza contadina più ancestrale, quella è senza dubbio il 2 febbraio. La festa della Candelora (o Presentazione di Gesù al Tempio) non è solo un momento di devozione, ma un vero e proprio “spartiacque meteorologico” che, da secoli, tiene con il naso all’insù milioni di persone. Il proverbio più celebre parla chiaro (“Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno semo fora ma se plora e tira vento dell’inverno semo dentro“), ma, come ogni saggio sa bene, c’è sempre un “ma”.

Le radici di una luce antica

La Candelora deve il suo nome alla benedizione delle candele, simbolo di Cristo come “luce per illuminare le genti”. Tuttavia, la sua essenza affonda le radici in riti molto più antichi. I Romani celebravano le Lupercalia a metà febbraio per purificare la città, mentre le popolazioni celtiche festeggiavano Imbolc, il momento in cui la terra inizia a dare i primi timidi segni di risveglio sotto il gelo.

In questa giornata, la luce smette di essere solo una speranza e diventa una presenza tangibile: le giornate si allungano visibilmente, e il mondo agricolo si prepara alla nuova stagione.

Il paradosso del meteo: pioggia o sole?

Il folklore italiano è ricco di varianti regionali che ribaltano il senso del proverbio principale. La regola d’oro della tradizione popolare è spesso basata sulla compensazione:

Se c’è il sole: molti detti popolari (specialmente nel Nord e nel Centro Italia) sostengono che se il 2 febbraio è una bellissima giornata, l’inverno non è affatto finito. Anzi, ne avremo ancora per parecchi giorni giorni;

molti detti popolari (specialmente nel Nord e nel Centro Italia) sostengono che se il 2 febbraio è una bellissima giornata, l’inverno non è affatto finito. Anzi, ne avremo ancora per parecchi giorni giorni; Se piove o nevica: paradossalmente, il brutto tempo alla Candelora sarebbe il segnale che la “morsa” del freddo si sta allentando e la primavera è alle porte.

Le Previsioni Meteo per febbraio

I primi 10 giorni di febbraio saranno caratterizzati da tempo instabile in Italia, con frequenti fasi di maltempo dovute all’ingresso di perturbazioni dall’area euro-atlantica. Tra la fine di lunedì e martedì (2 febbraio) una prima perturbazione interesserà il Centro/Nord, seguita da un’altra in arrivo dal Nord Africa che coinvolgerà Sardegna, Centro e Nord/Est entro mercoledì. Successivamente, altri 2 sistemi nuvolosi attraverseranno il Paese: uno tra la fine di mercoledì e giovedì interesserà quasi tutta l’Italia, mentre l’altro tra giovedì e venerdì mattina colpirà il Centro/Sud. Dopo questi passaggi è prevista una breve tregua, che però potrebbe essere interrotta domenica dall’arrivo della parte più avanzata di un’ulteriore perturbazione verso le regioni settentrionali. Le correnti occidentali e le masse d’aria temperata atlantiche manterranno le temperature nella norma o leggermente sopra, rendendo improbabili irruzioni di aria fredda significativa sul territorio nazionale.

Un rito che resiste al tempo

Nonostante i moderni bollettini meteo satellitari, il fascino della Candelora resta immutato. È un momento di ritorno alla terra e di ascolto dei ritmi naturali. In molte località si portano ancora le candele in chiesa per proteggere la casa dai temporali e dalle sventure, un gesto che profuma di cere e di memoria.

In fondo, che la primavera arrivi domani o tra un mese, la Candelora ci ricorda l’importanza dell’attesa. È il momento in cui ci scrolliamo di dosso il buio di dicembre per guardare, con un pizzico di scaramanzia, verso il primo tepore.