Arrivano i Giorni della Merla e la Candelora, dell’inverno “siamo fora”?

Mentre il sipario di gennaio sta per calare, l’Italia intera si ritrova immersa in un’atmosfera sospesa, quasi magica, pronta a vivere il periodo più iconico e misterioso dell’intero calendario invernale. È il tempo dei nodi che vengono al pettine: tra il 29 e il 31 gennaio scoccano i fatidici Giorni della Merla, immediatamente seguiti, il 2 febbraio, dal responso solenne della Candelora. Queste date non sono semplici numeri sul calendario, ma rappresentano un vero e proprio “ponte” culturale che da secoli tiene col fiato sospeso contadini, appassionati di meteorologia e sognatori.

Cosa si nasconde realmente dietro queste ricorrenze così sentite in ogni borgo e città della nostra Penisola? Si tratta solo del fascino intramontabile del folklore contadino, tramandato davanti al fuoco dei camini, o esiste un legame invisibile, un battito profondo, che connette queste leggende ai reali ritmi della natura e al ciclico risveglio della terra? Scopriamo insieme perché questi giorni sono considerati il vero “giro di boa” della stagione fredda e quali segreti portano con sé.

Il segreto della Merla

La leggenda più amata narra di una merla che, stanca del gelo pungente di un gennaio che all’epoca durava solo 28 giorni, decise di fare scorta di cibo e restare al caldo. Il mese di Gennaio, sentendosi offeso, chiese in prestito tre giorni a Febbraio e scatenò una bufera di neve e gelo senza precedenti. La merla, per sopravvivere, si rifugiò in un comignolo: ne uscì il 1° febbraio, sana e salva, ma con le piume diventate nere per la fuliggine.

Cosa dice la meteorologia? Al di là del mito, la statistica meteorologica conferma che l’ultima decade di gennaio coincide spesso con la stabilizzazione di masse d’aria artica sull’Europa. Sono giorni in cui il “cuore dell’inverno” batte più forte, portando quelle gelate mattutine che, nella tradizione contadina, erano fondamentali per preparare il terreno alle semine future.

Candelora: l’oracolo che decide la fine dell’inverno

Appena superato il gelo della Merla, il calendario ci porta al 2 febbraio: la Candelora. Se per la tradizione religiosa è la festa della Presentazione di Gesù al Tempio con la benedizione delle candele (simbolo di luce), per la saggezza popolare è un vero e proprio spartiacque stagionale.

Il celebre proverbio recita: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno semo fora ma se plora e tira vento dell’inverno semo dentro”

È curioso notare come questa usanza superi i confini nazionali: negli Stati Uniti, nello stesso giorno, si celebra il Giorno della Marmotta. Se l’animale vede la sua ombra uscendo dalla tana, l’inverno continuerà per un altro mese e mezzo.

La danza della luce: perché queste date ci affascinano ancora

In un’epoca dominata dalla tecnologia, il fascino della Merla e della Candelora resta intatto perché risponde a un bisogno ancestrale: osservare il cielo per capire il domani. In questi giorni, le ore di luce iniziano ad aumentare sensibilmente (“A Natale un passo di gallo (o la cruna di un ago, o il pelo di un gallo), a Capodanno un passo di cane (o di gallo), alla Befana (o a Sant’Antonio, 17 gennaio) un passo di strega (o di bue)“) e la natura, seppur nel pieno del freddo, comincia a dare i primissimi segnali di risveglio.

Cosa aspettarsi per quest’anno?

Le tendenze attuali mostrano un’atmosfera dinamica. Se il “solicello” dovesse fare capolino proprio il 2 febbraio, prepariamoci: la tradizione vuole che l’inverno abbia ancora diverse cartucce da sparare prima di lasciare spazio ai primi fiori di pesco.