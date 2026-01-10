Artemis II, nuova tappa cruciale: la Luna torna nel mirino dell’uomo dopo mezzo secolo

Dopo oltre cinquant’anni di assenza, l’umanità è pronta a tornare a solcare le rotte che conducono verso la Luna. La missione Artemis II, primo volo con astronauti del nuovo programma lunare della NASA, rappresenta una svolta storica nell’esplorazione spaziale: non solo segna il ritorno dell’uomo oltre l’orbita terrestre bassa, ma inaugura una strategia a lungo termine che punta a una presenza sostenibile nello spazio profondo. Se i preparativi procederanno senza intoppi, il lancio potrebbe avvenire già a partire dal 6 febbraio, dando ufficialmente il via a una nuova era che guarda alla Luna come banco di prova per future missioni verso Marte.

Dal Kennedy Space Center alla rampa: i preparativi finali

Il conto alla rovescia inizia in Florida. La NASA ha annunciato che il gigantesco razzo Space Launch System (SLS), con la capsula Orion in cima, verrà trasferito il 17 gennaio dal Vehicle Assembly Building alla storica rampa 39B del Kennedy Space Center. A spostare questo “grattacielo su ruote” sarà il colossale Crawler-Transporter 2, impegnato in un lento viaggio di oltre 6 km che può durare fino a 12 ore.

Una volta arrivati in rampa, razzo e navicella saranno sottoposti a una serie di controlli cruciali. Tra questi spicca il wet dress rehearsal, una prova generale del lancio: i tecnici caricheranno oltre 700mila galloni di propellenti criogenici, simuleranno il conto alla rovescia e testeranno le procedure di sicurezza. È una fase delicatissima: durante Artemis I, proprio questi test avevano messo in luce perdite di idrogeno che hanno causato lunghi ritardi. Quelle difficoltà hanno però portato a soluzioni efficaci, culminate nel successo del primo volo senza equipaggio nel 2022.

Quattro astronauti, 10 giorni e un volo storico

A bordo di Artemis II ci saranno 4 astronauti: Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch per la NASA, affiancati dal canadese Jeremy Hansen. Il loro viaggio durerà circa 10 giorni e li porterà a sorvolare la Luna per poi tornare sulla Terra. Sarà il primo volo umano nello spazio lunare dai tempi di Apollo 17, nel lontano dicembre 1972.

Anche se Orion non entrerà in orbita lunare né tenterà un allunaggio, la missione avrà un valore enorme: testare i sistemi di volo con equipaggio, verificare le prestazioni del razzo più potente mai costruito e preparare il terreno per le future missioni Artemis, che prevedono il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare.

Una finestra di lancio ristretta e molte incognite

Dopo la prova generale e la successiva flight readiness review, la NASA fisserà una data ufficiale. La finestra complessiva va dal 6 febbraio al 10 aprile, ma le opportunità reali sono solo 15 giorni, suddivisi in 3 brevi periodi. Orbite, prestazioni del razzo, meteo, disponibilità delle infrastrutture e perfino il calendario degli altri lanci sulla Eastern Range possono restringere ulteriormente le possibilità.

Come sottolineano i responsabili NASA, la sicurezza dell’equipaggio resta la priorità assoluta: anche nelle settimane “go”, non è detto che ogni giorno sia davvero buono per il decollo.

Artemis II non è solo una missione spaziale: è il primo passo concreto del ritorno umano verso la Luna, un ritorno che guarda avanti e che potrebbe ridefinire il nostro posto nello Spazio nei decenni a venire.