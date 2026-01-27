‘Atterraggio pesante’ per un elicottero sul ghiacciaio del Rutor: un ferito

Il Soccorso Alpino valdostano è intervenuto questa mattina poco prima delle 11.30 a La Thuile, in Valle d’Aosta, per l’atterraggio ‘pesante’ di un elicottero nella zona delle Vedette del Rutor, a quota 3350 metri. Al momento dell’incidente, c’erano sei persone a bordo, che sono uscite autonomamente dal mezzo e hanno richiesto l’intervento della Centrale unica del soccorso. Una persona è stata portata in Pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni generali non desterebbero preoccupazioni. Le altre persone coinvolte sono state lasciate a La Thuile e non hanno avuto necessità di intervento sanitario.

A bordo dell’elicottero della compagnia valdostana Helimontblanc vi erano quattro sciatori stranieri e una guida alpina. In fase di atterraggio, il velivolo ha urtato violentemente sul ghiacciaio del Rutor, a 3.350 metri di quota, nella zona delle Vedette, sopra La Thuile. Il gruppo era impegnato in una “giornata” di heliski ed aveva scelto una zona molto frequentata dagli appassionati della disciplina.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente, che è in fase di accertamento. Il pilota, ancora sotto shock, non ha saputo spiegare cosa sia accaduto. “Si è trattato di un piccolo incidente, nulla di grave, in fase di atterraggio. Purtroppo, però, quando accadono con gli elicotteri è tutto più complicato“, spiegano i soccorritori.