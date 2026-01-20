Aurora spettacolare vista dalla Stazione Spaziale dopo la tempesta geomagnetica | VIDEO

Nella serata del 19 gennaio, un forte brillamento solare ha scatenato una significativa tempesta geomagnetica, con picchi notturni che hanno sfiorato il livello G5, il massimo della scala. Secondo la Laboratorio di Astronomia Solare dell’Accademia Russa delle Scienze, il picco registrato durante la notte ha raggiunto G4,7. Nella mattina di oggi, l’attività geomagnetica è scesa al di sotto del livello G2, per poi risalire fino a quasi G4 nel corso della giornata. Nonostante la violenza iniziale della tempesta, le probabilità che l’indice raggiunga il livello G5 completo rimangono basse, stimate al 5% dagli esperti.

Intanto, il fenomeno ha regalato uno spettacolo mozzafiato visibile dallo Spazio. Il cosmonauta di Roscosmos Sergey Kud’-Sverchkov ha condiviso un video che mostra l’aurora polare osservata dalla Stazione Spaziale Internazionale, illuminando l’oscurità dello Spazio con fasci verdi e rosa.