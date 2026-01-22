Aurore dentro l’Anomalia del Sud Atlantico: un evento rarissimo durante la tempesta geomagnetica

Molte cose insolite sono accadute durante la severa tempesta geomagnetica di questa settimana. Una delle più strane è questa: “abbiamo visto aurore dentro l’Anomalia del Sud Atlantico”, riporta Egon Filter, che ha inviato una foto da Cambará do Sul, Brasile (latitudine +29 S). “Stavamo guardando verso sud il 19 gennaio quando è apparsa questa strana banda viola”, racconta Filter. “In quel momento, l’indice K planetario era 7,6”, riporta spaceweather. L’Anomalia del Sud Atlantico è un punto debole del campo magnetico terrestre centrato sul Brasile. In quell’area, lo scudo magnetico protettivo del pianeta è più sottile che altrove e questo consente alle particelle energetiche provenienti dalla fascia interna di radiazione di Van Allen di avvicinarsi insolitamente alla Terra.

Si potrebbe supporre che le aurore siano più forti nell’Anomalia del Sud Atlantico, perché le tempeste solari possono penetrare le difese della Terra in quella zona. In realtà, accade il contrario: molteplici studi dimostrano che le aurore sono relativamente deboli nell’Anomalia. Il motivo è in parte un mistero. Un’idea sostiene che campi magnetici deboli e disorganizzati nell’Anomalia svolgano un lavoro scarso nel focalizzare e accelerare le particelle del vento solare. Invece di formare tende di luce brillanti e strette, le particelle in arrivo si diffondono e producono solo bagliori deboli e diffusi.

Le luci viste da Filter potrebbero però essere state un fenomeno diverso: un arco SAR. Gli archi SAR sono bande rosse che appaiono durante alcune tempeste geomagnetiche quando il sistema della corrente ad anello terrestre disperde energia termica nell’alta atmosfera. Le ricerche suggeriscono che gli archi SAR dovrebbero essere soppressi dentro l’Anomalia per alcune delle stesse ragioni per cui le aurore vengono soppresse, ma la questione non è ancora chiusa.

Aurore o archi SAR: in ogni caso qualcosa di insolito è accaduto nell’Anomalia del Sud Atlantico il 19 gennaio.