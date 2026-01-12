Australia in allarme per il ciclone Koji, Queensland sotto assedio: raffiche di 113 km/h e rischio alluvioni | VIDEO

Il Queensland australiano si prepara ad affrontare una nuova fase critica di maltempo, con il rischio di gravi inondazioni dopo il passaggio dell’ex ciclone tropicale Koji, che ha colpito duramente la costa settentrionale dello Stato. Sebbene il sistema abbia perso intensità una volta toccata terra, trasformandosi domenica in una depressione tropicale, le piogge intense continuano a flagellare vaste aree già fortemente provate. Le allerte ciclone sono state revocate, ma l’attenzione resta altissima per le precipitazioni persistenti che insistono su bacini già saturi. Secondo il Bureau of Meteorology (BoM), lungo la costa del Queensland centrale sono attese piogge molto abbondanti, con accumuli isolati fino a 340 mm in 24 ore, un quantitativo sufficiente a provocare esondazioni improvvise.

Al momento del landfall, avvenuto nelle prime ore di lunedì ora locale, a Hamilton Island sono state registrate raffiche fino a 113 km/h. Il pericolo legato ai venti violenti è ora diminuito, ma migliaia di abitazioni restano senza energia elettrica, mentre le autorità sono al lavoro per il ripristino dei servizi essenziali.

Il premier del Queensland, David Crisafulli, ha invitato la popolazione alla prudenza, sottolineando come le prossime 24-48 ore saranno decisive. “C’è il rischio di precipitazioni davvero significative in alcune aree“, ha dichiarato, ribadendo l’importanza delle misure di prevenzione individuale. Crisafulli presiederà nelle prossime ore una riunione dell’unità statale per la gestione delle emergenze.

Particolarmente delicata la situazione nell’entroterra occidentale, dove il maltempo estremo ha già causato devastazioni, isolando comunità e aziende agricole. Le stime parlano di oltre 45mila capi di bestiame morti o dispersi, mentre le operazioni di soccorso e pulizia sono appena iniziate. Continuano i lanci di foraggio e l’approvvigionamento di farmaci veterinari per salvare gli animali superstiti e prevenire infezioni.

Le allerte per rischio alluvioni restano attive in numerosi bacini fluviali, tra cui Herbert, Burdekin, Haughton, Ross, Proserpine, Pioneer, Flinders, Gilbert, Diamantina e Thomson.