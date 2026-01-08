Australia nel mirino del caldo estremo: rischio incendi “catastrofici”

Venerdì vaste aree dell’Australia dovranno affrontare condizioni estreme, con rischio incendi catastrofici, mentre ondate di calore colpiscono gran parte del Paese. Tutti gli Stati e territori, eccetto il Queensland, hanno dichiarato allerta per temperature estreme nei prossimi giorni. Lo Stato di Victoria ha chiuso 450 scuole, asili e parchi nelle aree settentrionali, dove il livello di pericolo incendi è stato classificato come “catastrofico“, il massimo della scala. La combinazione di ondate di calore e rischio incendi elevato potrebbe generare le condizioni più critiche dalla “Black Summer” del 2019-2020.

I vigili del fuoco hanno già combattuto diversi roghi in Victoria e New South Wales, con una decina di aerei impegnati nello spegnimento di un grande incendio vicino a Wodonga. Melbourne ha registrato il giorno più caldo degli ultimi 6 anni, con +40,9°C, mentre alcune località costiere dell’Australia Occidentale hanno toccato i +49°C.