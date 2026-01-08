Australia nel mirino del caldo estremo: rischio incendi “catastrofici”

Il Victoria chiude scuole e parchi mentre il Paese affronta temperature record e allerta incendi senza precedenti

incendi victoria australia

Venerdì vaste aree dell’Australia dovranno affrontare condizioni estreme, con rischio incendi catastrofici, mentre ondate di calore colpiscono gran parte del Paese. Tutti gli Stati e territori, eccetto il Queensland, hanno dichiarato allerta per temperature estreme nei prossimi giorni. Lo Stato di Victoria ha chiuso 450 scuole, asili e parchi nelle aree settentrionali, dove il livello di pericolo incendi è stato classificato come “catastrofico“, il massimo della scala. La combinazione di ondate di calore e rischio incendi elevato potrebbe generare le condizioni più critiche dalla “Black Summer” del 2019-2020.

I vigili del fuoco hanno già combattuto diversi roghi in Victoria e New South Wales, con una decina di aerei impegnati nello spegnimento di un grande incendio vicino a Wodonga. Melbourne ha registrato il giorno più caldo degli ultimi 6 anni, con +40,9°C, mentre alcune località costiere dell’Australia Occidentale hanno toccato i +49°C.

