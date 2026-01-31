Bastano 5 Minuti in più: il potere della camminata veloce per vivere più a lungo

Spesso si pensa che per ottenere benefici significativi sulla salute sia necessario iscriversi in palestra o correre maratone, ma una ricerca rivoluzionaria pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet suggerisce il contrario. Secondo lo studio, aggiungere appena cinque minuti di camminata a passo svelto alla propria routine quotidiana può fare una differenza enorme. L’analisi, condotta su oltre 135.000 adulti tra Europa e Stati Uniti, ha dimostrato che questo piccolo cambiamento è associato a una riduzione del 10% dei decessi nel periodo di follow-up, sottolineando come la costanza superi la quantità in termini di benefici biologici.

Il vantaggio per i profili più sedentari

Il dato più incoraggiante emerso dalla ricerca riguarda coloro che attualmente non praticano alcuna attività fisica. Per le persone meno attive, l’aggiunta di soli cinque minuti di movimento di intensità moderata è legata a una diminuzione del 6% della mortalità precoce. Gli esperti sottolineano che per chi trascorre molte ore seduto, ogni singolo movimento conta. Ridurre l’inattività complessiva di almeno 30 minuti al giorno ha mostrato benefici paragonabili, agendo come uno scudo protettivo contro le patologie croniche più diffuse nelle società occidentali.

Meccanismi biologici e benefici sistemici

L’autore principale dello studio, il professor Ulf Ekelund, ha spiegato che non appena si inizia a camminare a un ritmo di circa 3-4,5 miglia orarie, il corpo innesca una serie di cambiamenti fisiologici immediati. L’attività fisica regolare rafforza il sistema immunitario, riduce significativamente i livelli di infiammazione sistemica e aiuta a regolare la pressione sanguigna. Questi fattori combinati sono fondamentali per abbassare il rischio di sviluppare malattie gravi come i tumori e i disturbi cardiovascolari, che rappresentano oggi le principali cause di morte nel mondo.

Obiettivi raggiungibili e incrementali

Lo studio ha evidenziato una relazione diretta tra la durata dell’esercizio e i risultati ottenuti: aumentando l’attività a 10 minuti extra al giorno, la riduzione stimata dei decessi sale al 15%. I ricercatori hanno utilizzato tracker di attività indossabili per ottenere dati oggettivi, evitando le imprecisioni tipiche delle autodichiarazioni. Sebbene i risultati siano stati presentati come benefici per la popolazione generale e non come prescrizioni mediche personalizzate, il messaggio è chiaro: integrare piccoli momenti di movimento nella giornata, come una breve passeggiata durante la pausa pranzo, è un investimento a basso costo e ad alto rendimento per la propria longevità.