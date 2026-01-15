Bevono acqua in bottiglia acquistata a scuola: quattro studenti intossicati

Bevono acqua da bottiglie acquistate in un istituto superiore sull’isola di Ischia: quattro studenti ricoverati per una intossicazione. Sono in condizioni stabili e non destano preoccupazioni i quattro ragazzi che hanno consumato acqua minerale in bottiglia, sigillata ed acquistata all’interno di un istituto superiore di Casamicciola Terme. Tutti sono ricoverati al presidio ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno per accertamenti in osservazione. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri e le analisi dell’ASL Napoli 1 centro, che ha acquisito i campioni di prodotto.