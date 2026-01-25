Bianco risveglio in Emilia-Romagna, la neve abbraccia le montagne | FOTO

Prosegue il passaggio di perturbazioni sull’Italia, e questa domenica 25 gennaio l’Emilia-Romagna si è svegliata sotto un delicato manto nevoso nelle zone montuose. La perturbazione giunta ieri ha portato maltempo diffuso su parte del Paese: al Centro/Nord le montagne hanno visto scendere fiocchi bianchi, silenziosi e soffici. Questa mattina in Emilia-Romagna le ultime piogge si concentravano sul Ferrarese, sul Bolognese orientale e sulla Romagna, in rapido esaurimento. Sulle vette più alte della regione la neve ha cominciato a disegnare paesaggi incantati: in Romagna, così come nel Bolognese e nel Modenese, il bianco manto è comparso oltre i 1200 metri di quota.

Risveglio magico nei passi appenninici: Passo Croce Arcana e Passo del Lupo nel Modenese, così come il Rifugio Battisti nel Reggiano, si sono svegliati imbiancati, con i sentieri e le rocce vestiti di neve fresca. Un quadro perfetto per chi ama la quiete dei monti d’inverno, tra silenzi ovattati e l’aria pungente che sa di neve appena caduta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.