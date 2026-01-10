Bimba di 13 mesi muore in ospedale: meningite da pneumococco fatale

Una bambina di un anno e un mese è morta il primo gennaio scorso all’ospedale Maggiore di Parma a causa di un’infezione batterica dovuta a meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia su quello cardiocircolatorio. La piccola, di origine indiana, viveva con la famiglia a Bibbiano, nella val d’Enza in provincia di Reggio Emilia. I genitori avevano portato la bimba con la febbre alta dal pediatra che avrebbe consigliato di portarla in un pronto soccorso del reggiano. I medici avrebbero però dirottato la piccola paziente al Maggiore di Parma dov’è stata ricoverata il 21 dicembre scorso. Nei giorni successivi, il quadro clinico si è aggravato e per la neonata non c’è stato nulla da fare.