Blackout a Capri: stop all’energia elettrica e al riscaldamento

Da circa un’ora, Capri è quasi interamente al buio. Un blackout infatti ha oscurato buona parte dell’isola azzurra e Anacapri, Marina Grande e il centro storico, l’area di Sopramonte e via Tiberio. La corrente – che a Capri arriva attraverso un elettrodotto sottomarino – non è saltata solo in alcune piccole aree dell’isola, come nei pressi dell’ospedale. Problemi si registrano anche per quanto concerne il riscaldamento. Ignote le cause dell’interruzione di energia elettrica anche se da giorni sull’isola – si fa notare – si registrano improvvisi cali di tensione.