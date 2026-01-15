Blackout nel nord di Buenos Aires durante l’ondata di caldo: oltre 100.000 utenze senza corrente

Migliaia di utenti in vari quartieri della zona nord della città di Buenos Aires segnalano l’interruzione del servizio elettrico nel contesto di un’ondata di caldo con sensazione termica prossima ai +40°. Secondo quanto informa la compagnia di distribuzione Edenor il blackout si sarebbe registrato alle 14:45 (ora locale) a causa del sovraccarico in 4 sottostazioni elettriche che hanno provocato l’interruzione di una linea di alta tensione da circa 3000 megawatt. L’azienda informa che il ripristino del servizio è già stato avviato e che il numero di utenti colpiti sarebbe di poco più di 100.000, ma le segnalazioni di interruzione del servizio riguarda l’intera area metropolitana servita da Edenor con un totale di circa 3 milioni di utenze.

Secondo le informazioni fornite dall’Ente Nazionale di Regolamentazione dell’energia Elettrica (Enre), l’incidente si è verificato durante un picco di domanda di energia legato proprio alle temperature eccezionali e all’uso massiccio d’aria condizionata.