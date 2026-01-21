Blue Origin torna ai confini dello Spazio: 6 passeggeri a bordo di New Shepard

Domani, giovedì 22 gennaio, Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, lancerà una nuova missione suborbitale con equipaggio umano. Il volo, denominato NS-38, partirà dal sito di lancio nel Texas occidentale e rappresenterà il 17° volo con persone a bordo per il sistema New Shepard, su un totale di 38 missioni effettuate finora. La finestra di lancio si aprirà alle 9:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti (15:30 ora italiana). Come avvenuto per le precedenti missioni, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming, permettendo al pubblico di seguire in tempo reale ogni fase del decollo e del rientro.

Un viaggio breve ma spettacolare

New Shepard è un sistema riutilizzabile composto da un razzo e da una capsula progettata per il turismo spaziale e per voli di ricerca. L’intera esperienza dura tra i 10 e i 12 minuti: dopo il decollo verticale, la capsula raggiunge lo Spazio suborbitale, offrendo ai passeggeri alcuni minuti di microgravità e una vista mozzafiato della Terra stagliata contro il nero dello Spazio, per poi tornare al suolo grazie a un sistema di paracadute.

Blue Origin non ha mai reso pubblico il costo di un biglietto per New Shepard. Per confronto, la principale concorrente nel settore del turismo spaziale suborbitale, Virgin Galactic, vende i propri posti a 600mila dollari ciascuno.

Chi sono i 6 passeggeri

A bordo della NS-38 voleranno 6 persone provenienti da ambiti professionali molto diversi:

Tim Drexler , imprenditore e pilota;

, imprenditore e pilota; Linda Edwards , ex ginecologa e ostetrica in pensione;

, ex ginecologa e ostetrica in pensione; Alain Fernandez , sviluppatore immobiliare e investitore;

, sviluppatore immobiliare e investitore; Alberto Gutiérrez , imprenditore e tecnologo;

, imprenditore e tecnologo; Jim Hendren , colonnello in pensione dell’Aeronautica militare statunitense e fondatore dell’azienda Hendren Plastics Inc.;

, colonnello in pensione dell’Aeronautica militare statunitense e fondatore dell’azienda Hendren Plastics Inc.; Laura Stiles, direttrice delle operazioni di lancio di New Shepard per Blue Origin.

La presenza di Stiles è stata annunciata solo pochi giorni prima del volo: subentra infatti a un passeggero costretto a rinunciare per motivi di salute, che potrà partecipare a una missione futura. Secondo le informazioni iniziali, il passeggero ritiratosi sarebbe Andrew Yaffe, veterano dell’industria del riciclo.

Il turismo spaziale prende quota

Missioni come NS-38 mostrano come il turismo spaziale stia diventando una realtà sempre più strutturata, anche se ancora riservata a pochi. Ogni lancio contribuisce a testare tecnologie riutilizzabili e a consolidare un nuovo settore che, oltre all’aspetto commerciale, fornisce dati utili per la ricerca scientifica e per le future esplorazioni spaziali.

Per i 6 passeggeri della missione NS-38, sarà soprattutto un’esperienza irripetibile: pochi minuti che separano la Terra dallo Spazio, ma sufficienti per cambiare prospettiva sul nostro pianeta.