Breve tregua dal maltempo in Sicilia, l’Etna vestito di bianco è uno spettacolo | FOTO

Una breve tregua dal maltempo avvolge oggi la Sicilia, all’indomani del passaggio del Ciclone Harry. Le nubi si diradano, il vento si placa e il cielo ritrova un azzurro limpido, quasi riconoscente. A dominare la scena è l’Etna, maestoso e solenne, vestito di un candido manto di neve che ne esalta profili. Uno spettacolo testimoniato dalle immagini inviateci dalla nostra affezionata lettrice Antonella Infanta. Scatti che raccontano un’isola capace di rialzare la testa, mentre l’inverno concede una pausa e il vulcano, immobile sentinella, brilla al sole.

