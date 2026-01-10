Bufera di neve in Francia: migliaia di veicoli bloccati sull’A36, autostrada chiusa tra Belfort e Mulhouse | VIDEO

Una distesa bianca, compatta, attraversata da due file interminabili di veicoli immobili. È l’immagine più chiara dell’emergenza neve che sta colpendo l’est della Francia, dove una nevicata intensa ha mandato in tilt la circolazione sull’autostrada A36. In diversi tratti, in particolare nella zona di Montbéliard, nel dipartimento del Doubs, migliaia di automobilisti sono rimasti intrappolati in coda, bloccati per ore in un paesaggio ormai completamente trasformato dal maltempo. Nel video la situazione appare subito critica: la neve cade fitta, quasi senza tregua, e riduce sensibilmente la visibilità. La strada è coperta e le corsie risultano poco distinguibili.

L’impressione è quella di una viabilità ormai al limite, dove anche un tentativo minimo di movimento rischia di diventare pericoloso. Le file di auto e camion sono serrate, ferme, come congelate nel traffico. A dominare la scena sono soprattutto i mezzi pesanti, numerosi, incolonnati e impossibilitati a procedere, un dettaglio che rende ancora più complessa la gestione dell’emergenza perché basta un camion in difficoltà per creare un blocco totale.

Proprio per queste ragioni, le autorità hanno deciso un provvedimento drastico ma inevitabile: la chiusura dell’autostrada tra Belfort e Mulhouse. È una tratta fondamentale per la mobilità della zona e per i collegamenti con le direttrici internazionali, ma in condizioni simili la priorità diventa la sicurezza. In situazioni di neve intensa e accumulo rapido, i rischi aumentano minuto dopo minuto: slittamenti, veicoli in panne, tamponamenti in coda e difficoltà per i mezzi di soccorso a raggiungere i punti più critici.

In un inverno che in molte zone d’Europa continua a presentare episodi improvvisi, l’emergenza sull’A36 è l’ennesima conferma di quanto poche ore di neve intensa possano bastare per bloccare la mobilità di un’intera regione.