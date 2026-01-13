Bufera di neve su Sapporo: Hokkaido paralizzata tra whiteout e vento gelido | VIDEO

Nevicate intense, visibilità quasi nulla e condizioni estreme: situazione meteo difficile in Giappone

Hokkaido paralizzata tra whiteout e vento gelido

Sapporo è stata colpita il 13 gennaio 2026 da una fase di maltempo severo: neve fitta, raffiche di vento e condizioni da vera e propria bufera. Il fenomeno, tipico delle grandi irruzioni fredde che interessano il nord del Giappone, ha trasformato le strade in corridoi di ghiaccio e neve, imponendo prudenza e rallentamenti a tutti i livelli, dalla circolazione urbana ai trasporti. Non si tratta solo di “nevicate abbondanti”, ma di una dinamica più complessa: quella del blizzard, una tempesta di neve dove è il vento a rendere l’evento potenzialmente più pericoloso della quantità di accumulo. La neve sollevata e risospinta riduce drasticamente la visibilità, aumentando i rischi anche in aree normalmente abituate all’inverno rigido.

Una città inghiottita dalla neve e dal vento

Le immagini del video girato a Sapporo sono particolarmente efficaci nel raccontare l’impatto reale della tempesta sul tessuto urbano. Si notano strade e marciapiedi già coperti da un manto importante, ma ciò che colpisce di più è la visibilità quasi azzerata: i lampioni appaiono come macchie luminose sfocate, circondate da una nebbia bianca di fiocchi e particelle di neve trasportate dalle raffiche. In più punti la neve sembra muoversi in orizzontale, segnale tipico del vento forte che rende difficile camminare e mantenere l’orientamento.

In alcune scene si percepisce la difficoltà anche solo nel riprendere: l’aria è piena di neve, e l’obiettivo viene “lavato” dalla condensa e dai fiocchi. La presenza di figure umane, scure e piegate controvento, evidenzia quanto la bufera renda complicati anche gli spostamenti minimi. Il video restituisce quindi un quadro chiaro: non è semplicemente una giornata nevosa, ma un episodio in cui la città diventa ostile, con spazi aperti esposti, raffiche improvvise e un ambiente quasi da whiteout.

Effetti sulla vita quotidiana: mobilità, sicurezza e città sotto stress

Tempeste di questo tipo hanno un impatto immediato su una grande città come Sapporo. Quando la visibilità crolla e la neve invade la carreggiata, la mobilità si spezza in due: i veicoli procedono lentamente, le frenate si allungano e i punti critici (incroci, ponti, strade ampie e scoperte) diventano zone ad alto rischio. Anche senza incidenti, l’intasamento del traffico può crescere rapidamente, mentre i mezzi pubblici subiscono ritardi e cancellazioni.

Sul piano della sicurezza, l’elemento più insidioso è proprio la combinazione tra vento e freddo: la percezione termica scende e aumenta la vulnerabilità per chi è costretto a stare all’aperto, mentre la neve accumulata può rendere scivolosi marciapiedi e accessi alle abitazioni.

Le immagini del video suggeriscono anche un altro aspetto spesso sottovalutato: la tempesta non colpisce solo “durante” la nevicata, ma lascia conseguenze anche dopo, perché liberare le strade e ripristinare condizioni normali richiede ore, a volte giorni, soprattutto se il maltempo continua.

Una tempesta che racconta il volto dell’inverno giapponese

Ciò che accade a Sapporo il 13 gennaio 2026 ricorda quanto l’inverno in Hokkaido possa diventare rapidamente severo. Il video mostra con immediatezza una realtà che i bollettini meteo spesso faticano a trasmettere: una bufera non è solo un dato numerico di centimetri accumulati, ma un evento che cambia la percezione dello spazio, riduce la città a luci e sagome e costringe tutti a rallentare.

In un contesto urbano moderno, efficiente e abituato alla neve, la tempesta riesce comunque a imporsi: perché quando il vento spinge la neve come sabbia nel deserto, anche la metropoli più organizzata può finire, per qualche ora, dentro un’unica enorme nuvola bianca.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO