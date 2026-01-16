Bufera di neve sul Canada: gelo intenso e città paralizzate, scuole chiuse e caos trasporti

Una tempesta di neve ha colpito il Sud dell’Ontario, spingendo Environment Canada ad alzare il livello di allerta per l’area metropolitana di Toronto da giallo ad arancione. La decisione è arrivata poco prima delle 8 del mattino di ieri, alla luce di un peggioramento delle condizioni meteo e di accumuli nevosi ben superiori alle previsioni iniziali. A complicare la situazione, il brusco calo delle temperature: Toronto si è svegliata con -22°C percepiti a causa del wind chill. Environment Canada ha invitato a evitare gli spostamenti non essenziali, mentre il Comune ha dichiarato lo stato di “Major Snowstorm Condition” per facilitare le operazioni di sgombero.

Quasi tutte le scuole della Greater Toronto Area sono rimaste chiuse e le strade risultano in gran parte impraticabili, con ghiaccio nero e traffico paralizzato. Disagi anche all’aeroporto Pearson, con decine di voli cancellati o in ritardo. Secondo gli esperti, si tratta della tempesta invernale più significativa nella regione dal gennaio 2022.