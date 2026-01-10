Burrasca in Grecia, stop ai traghetti al porto del Pireo: viaggiatori bloccati

Forti venti hanno costretto oggi gli operatori a bloccare i servizi dei traghetti al porto del Pireo, lasciando diverse navi attraccate e causando disagi ai viaggiatori. Sebbene non sia stato imposto alcun divieto generale di navigazione, alcune compagnie di traghetti hanno cancellato le rotte programmate a causa delle avverse condizioni meteorologiche, secondo quanto riportato dall’emittente nazionale greca Ert. L’interruzione si verifica mentre la Grecia è colpita da una nuova ondata di maltempo, caratterizzata da venti di burrasca, forti piogge e un brusco calo delle temperature. In alcune parti del Mar Egeo e del Mar Ionio il vento ha raggiunto la forza di nove gradi Beaufort.

Due navi, la Knossos Palace e la Festos Palace, con un totale di 1.641 passeggeri a bordo, non sono riuscite ad attraccare al porto di Milo a causa delle burrasche. I passeggeri sono in attesa di nuove decisioni, senza alcun orario confermato. La Knossos Palace operava sulla rotta Pireo-Milos-Heraklion, mentre la Festos Palace navigava da Heraklion verso il Pireo.