Cagliari, strada chiusa per un albero pericolante dopo il forte vento

Via Giussani a Cagliari è stata chiusa a causa di un albero reso pericolante dal forte vento. Lo fa sapere il Ctm spiegando che “le linee 8,10 e 20 modificano il percorso” “La linea 10 transita in viale Buon Cammino, viale Merello e via Don Bosco – si legge nell’avviso – La Linea 8 transita da viale Merello, la Linea 20 inverte il senso di marcia nella rotatoria di via Cadello”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.