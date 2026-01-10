Calabria nella morsa del maltempo: piogge e temporali, potenti raffiche oltre 100 km/h

La Calabria è nella morsa del maltempo, con piogge e temporali diffusi su gran parte del territorio e, soprattutto, forti venti che in alcune aree hanno raggiunto raffiche oltre 100 km/h. Per la giornata odierna è stata diramata un’allerta gialla su tutto il versante tirrenico e su quello ionico delle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti di burrasca dai quadranti occidentali con possibili rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

A causare i principali disagi, sebbene non si segnalino criticità rilevanti, è il vento intenso che soffia su gran parte della regione, dal Reggino al Cosentino, con velocità medie comprese tra i 50 e i 60 km/h e raffiche che hanno superato gli 80. Il valore più elevato è stato registrato dall’Arpacal a Catanzaro, dove il vento ha toccato i 120 km/h. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni abbattuti.

Forte maltempo anche nel Lametino tra i centri di Maida e Lamezia Terme, dove forti raffiche di vento accompagnate da pioggia e grandine hanno causato notevoli disagi alla circolazione. In molte zone a causa delle forti raffiche sono caduti alberi che hanno impedito il traffico veicolare. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati lungo la strada provinciale che da Maida conduce alla superstrada 280 dei due mari. Disagi anche a Lamezia nelle zone collinari e nel centro. Due auto sono state investite da cartelli pubblicitari. Numerose le richieste di intervento ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale.

