Calabria, neve e ghiaccio nella strada di accesso: chiusa una scuola

Domani 9 gennaio il plesso scolastico di Santa Venere resterà chiuso e le attività didattiche saranno sospese. La decisione è stata comunicata dal Comune di Reggio Calabria a seguito delle difficoltà di accesso all’edificio dovute alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando l’area montana. Il plesso, situato a circa 1100 metri sul livello del mare, è risultato irraggiungibile per la presenza di neve e ghiaccio sulle strade di accesso, rendendo pericolosi gli spostamenti sia per i mezzi che per il personale scolastico e gli studenti. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, che ha diffuso il seguente provvedimento ufficiale:

“Premesso che: il Dirigente Scolastico dell’I.C. “NOSSIDE – MOSCATO – PYTHAGORAS” di Reggio Calabria, a cui afferisce il plesso scolastico di Santa Venere, situato a ca. 1100 m. s. l. m, con le note urgenti acquisite al protocollo dell’Ente con i nn. 2284 e 3335 dell’otto gennaio 2026, ha comunicato che il summenzionato plesso risulta essere irraggiungibile per avverse condizioni metereologiche;

Vista la presenza di neve e ghiaccio formatasi sulle strade di accesso al Plesso Scolastico, a causa delle ultime e abbondanti precipitazioni, che rendono notevoli le difficoltà di spostamento sia ai mezzi che al personale scolastico interessato nonché alle scolaresche; ordina per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione dell’attività didattica e la chiusura del plesso di Santa Venere, afferente l’Istituto Comprensivo Statale “Nosside – Pythagoras – Moscato” di Reggio Calabria, nella giornata del 9 gennaio 2026″.

La misura è stata adottata a scopo precauzionale, in attesa del ripristino della piena sicurezza delle vie di accesso.

