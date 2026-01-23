Calabria, Sardegna e Sicilia sconvolte dal Ciclone Harry: in 5 giorni 2.800 interventi | VIDEO

Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco dopo la forte perturbazione (Ciclone Harry) che dal 19 gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia: 2.800 gli interventi conclusi dalle squadre del Corpo nazionale. Squadre al lavoro in Calabria, specie lungo la fascia ionica: nel video a corredo dell’articolo ruspe ed escavatori in azione a Catanzaro Lido per liberare da sabbia e fango alcune aree danneggiate dalle forti mareggiate. Sul territorio regionale sono stati portati a termine oltre 600 interventi. Interventi in atto anche in Sardegna, nell’area orientale: dall’inizio dell’emergenza, sull’isola sono stati effettuati oltre 500 interventi.

Il carico di lavoro maggiore si registra in Sicilia, dove l’ondata di maltempo ha richiesto l’espletamento di 1.700 interventi, mentre restano da gestire 300 richieste per fronteggiare le quali il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con il richiamo in servizio di 100 unità: operazioni attualmente in atto soprattutto nel catanese, in particolare per dissesti statici, con distacchi di intonaci e frontalini pericolanti, oltre a lamiere divelte e danni causati dall’acqua.

