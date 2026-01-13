Campi Flegrei: da metà dicembre diminuita la velocità di sollevamento del suolo

Nei Campi Flegrei rallenta il sollevamento del suolo, uno dei principali indicatori del fenomeno del bradisismo che interessa l’area a Ovest di Napoli. A segnalarlo è l’Osservatorio Vesuviano INGV nel bollettino settimanale di sorveglianza pubblicato oggi, dal quale emerge che dalla metà di dicembre la velocità di sollevamento è in diminuzione, attestandosi su un valore medio di circa 15 mm al mese. Il dato arriva dopo un periodo di forte accelerazione registrato nel corso dell’ultimo anno. In particolare, dopo lo sciame sismico del 15-19 febbraio 2025, la velocità di sollevamento aveva raggiunto valori medi di circa 3 cm al mese. A partire dall’inizio di aprile il ritmo si era stabilizzato intorno ai 15 mm mensili, per poi aumentare nuovamente dal 10 ottobre 2025 fino a 25 mm al mese. Da metà dicembre, però, si osserva una nuova fase di rallentamento, con valori tornati a circa 1,5 cm mensili.

Il sollevamento totale misurato dalla stazione Gnss del Rione Terra, nel centro storico di Pozzuoli, è di circa 22,5 cm da gennaio 2025. Sul fronte sismico, nella settimana dal 5 all’11 gennaio sono stati localizzati 71 terremoti, con una magnitudo massima di 3.1. La maggior parte degli eventi è concentrata in 3 sciami sismici che hanno interessato diverse aree del territorio puteolano, tra cui Cigliano, Gauro e la Solfatara.