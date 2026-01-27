Campi Flegrei: rallenta il sollevamento del suolo, 15 mm al mese da metà dicembre

Si conferma il rallentamento della velocità di sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei, stabilizzatasi dalla metà di dicembre 2025 su un valore medio di circa 15 millimetri al mese. L’informazione emerge dal bollettino settimanale di sorveglianza diffuso dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Nel documento si ricorda che, in seguito allo sciame sismico registrato tra il 15 e il 19 febbraio 2025, i dati avevano evidenziato un’accelerazione del sollevamento del suolo, con una media mensile di circa 30 millimetri fino alla fine di marzo. A partire dai primi giorni di aprile, il fenomeno è proseguito con una velocità media di circa 15 millimetri al mese. Successivamente, dal 10 ottobre 2025, si è osservato un nuovo incremento della velocità fino a 25 millimetri al mese, seguito però da una nuova diminuzione a partire dalla metà di dicembre.

Nel complesso, il sollevamento totale registrato dalla stazione GNSS di Rione Terra, nel centro storico di Pozzuoli, ammonta a circa 23 centimetri a partire da gennaio 2025.

Per quanto riguarda l’attività sismica più recente, nella settimana compresa tra il 19 e il 25 gennaio 2026, periodo di riferimento dell’ultimo bollettino, nell’area dei Campi Flegrei sono stati localizzati 24 terremoti, con una magnitudo massima di 1.7.