Case green, Pichetto: “stiamo predisponendo un piano quadro”

“Stiamo predisponendo un piano quadro con i dati di Enea per il recepimento entro il mese di maggio la direttiva europea” sulle case green. “In questo momento stiamo calcolando cosa è stato fatto con il 110%, cosa facciamo con il 50% e cosa possiamo fare sugli edifici pubblici con il Conto Termico, sugli altri edifici. Si sta mettendo insieme tutto il quadro di raccolta ma io credo che l’obiettivo di questo paese per avere una realtà più sana più efficiente e più moderna per far star meglio le famiglie e quello di rendere gli edifici efficientati, ed è l’interesse di tutti che dobbiamo perseguire”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo a una domanda nel corso dell’audizione in commissione al Senato.