Ciclone Harry a Catanzaro, riaperto il lungomare Pugliese: viabilità ripristinata in poco più di quattro giorni

Il lungomare Pugliese torna nuovamente percorribile. A poco più di quattro giorni dai gravi danni causati dalle mareggiate e dal ciclone Harry, il Comune di Catanzaro, insieme a tutti i soggetti coinvolti, ha portato a termine i lavori di ripristino della viabilità. Già nella giornata di ieri gli interventi sul tratto interessato erano stati completati, ma la riapertura è stata disposta oggi per garantire le massime condizioni di sicurezza agli automobilisti. Da questa mattina, dunque, la circolazione è ripresa regolarmente lungo il lungomare, restituendo alla città uno dei suoi luoghi simbolo.

Resta temporaneamente interdetto al transito veicolare soltanto un breve segmento compreso tra via Torrazzo e via dei Crociati, dove sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della superficie stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.