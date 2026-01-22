Ciclone Harry a Marsala: si stimano danni per oltre un milione di euro

Secondo una prima stima sarebbero di oltre 1 milione e mezzo di euro i danni che il ciclone “Harry” ha causato a Marsala, nel trapanese, tra il 19 e il 20 gennaio. La relazione del Centro Operativo Comunale (COC), indirizzata alla Protezione Civile regionale, elenca danni a infrastrutture stradali, attività commerciali e produttive (soprattutto serricoltura) e impianti di pubblica illuminazione. Quantificati anche i danni subiti dal verde pubblico, per il crollo della torre faro nell’area portuale e l’erosione della zona costiera, nonché i danni subiti dal cantiere “Waterfront 2” (Lungomare Florio). Il Sindaco Massimo Grillo ha dichiarato in una nota che: “il monitoraggio del territorio, sin dalle prime previsioni meteo, ha consentito di attuare interventi precauzionali e sorvegliare i siti con maggiori criticità – vedi il fiume Sossio – al fine di limitare i danni a persone e cose. È il risultato di un lavoro di squadra che ha visto impegnati dirigenti, funzionari e operai comunali, nonché forze del volontariato. A tutti loro il mio grazie e quella della Città. Rivolgo altresì l’augurio di un pronto ritorno alla normalità ai comuni di Petrosino, Mazara, Castelvetrano e San Vito Lo Capo che – più di tutti – hanno subito le conseguenze disastrose dell’uragano Harry”.

