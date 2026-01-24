Ciclone Harry, al via i lavori al porto di Stromboli

Sono stati affidati oggi dal Genio civile di Messina i lavori “in somma urgenza” per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L’apertura del cantiere è prevista per lunedì prossimo, con l’arrivo dei sommozzatori e delle squadre tecniche specializzate. Lo rende noto la presidenza della Regione Siciliana. L’affidamento è stato disposto a seguito di un sopralluogo congiunto tra il Dipartimento regionale tecnico, il Genio civile di Messina e la Protezione civile regionale. “L’obiettivo – spiega la nota – è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola”.

Nel frattempo, la Protezione civile è già operativa sul territorio per assicurare l’approvvigionamento dei beni essenziali di prima necessità e di derrate alimentari alla popolazione, in attesa del ripristino regolare dei collegamenti marittimi e dei servizi. A Stromboli è riuscita ad ormeggiare la nave, da cui sono scesi tre furgoncini che hanno portato frutta, alimentari, fresco, surgelati, latte, uova. L’intervento sul porto di Stromboli, così come quelli previsti a Linosa e Lampedusa, è stato disposto su impulso del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ed è coordinato dal commissario regionale per l’emergenza Salvo Cocina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.