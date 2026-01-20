Ciclone Harry, allarme maltempo in Tunisia: allerta rossa nel Nord/Est

La Tunisia affronta oggi una nuova e intensa fase di maltempo legata al passaggio del sistema ciclonico mediterraneo denominato Harry. Piogge abbondanti, vento sostenuto e un elevato rischio di allagamenti stanno interessando in particolare il Nord/Est del Paese, dove l’Institut National de la Météorologie (Inm) ha diramato un’allerta di livello elevato valida fino al pomeriggio. Secondo l’ultima carta di vigilanza, Grand Tunis e Cap Bon sono in vigilanza rossa, mentre altri governatorati del Nord e del Sahel rientrano in vigilanza arancione, in un quadro definito di “allerta estrema” ed “elevata”. L’Inm segnala criticità anche in zone solitamente poco esposte ad allagamenti, con possibili difficoltà gravi per la circolazione stradale.

Sul fronte della prevenzione, diversi governatorati hanno disposto la sospensione delle lezioni. A Tunisi lo stop riguarda scuole, centri di formazione e università; provvedimenti analoghi sono stati adottati ad Ariana, Bizerte e Nabeul per ridurre i rischi legati agli spostamenti.

Nelle ultime ore si registrano allagamenti e accumuli d’acqua a Nabeul, nel Grand Tunis e nell’area di Bizerte, con strade parzialmente sommerse e infiltrazioni nelle abitazioni più esposte. A Soliman e Kélibia sono stati necessari interventi di pompaggio, con la mobilitazione della protezione civile.

Le previsioni indicano forte instabilità, temporali intensi, raffiche oltre gli 80 km/h e mare molto mosso o agitato nei golfi di Tunisi e Hammamet. Anche l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha invitato alla prudenza, raccomandando di seguire le indicazioni delle autorità locali mentre il vortice depressionario, sviluppatosi nel Mediterraneo centrale, prosegue la sua traiettoria verso Nord.