Ciclone Harry: Anas in campo da oltre 24 ore per garantire la viabilità in sicurezza nel Sud e nelle isole

Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In allerta fin dai giorni scorsi per l’emergenza annunciata, le centrali operative Anas in attività H24, in queste ore di massima criticità, stanno svolgendo un continuo scambio informativo con le Prefetture, le Protezioni civili regionali e Nazionale, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali. Tutte le squadre Anas sul territorio stanno lavorando senza sosta per garantire la transitabilità degli utenti sulle strade in sicurezza, in particolare su quelle maggiormente colpite.

Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, di moderare la velocità e di utilizzare pneumatici invernali o catene a bordo, soprattutto nei tratti montani e nelle zone interessate.

Calabria

In provincia di Reggio Calabria, sulla SS183 “Aspromonte Jonio” la circolazione è chiusa per alberi caduti; sulla SS184 “Delle Gambarie” e sulla NSA 571 la circolazione è regolare dopo interventi di rimozione alberi, detriti e frane. Sulla SS106 “Jonica” al km 93,500 tratto chiuso per la caduta di un albero; è attiva una deviazione su tratto comunale.

In provincia di Cosenza, nevicate in corso sulla SS107 tra Spezzano della Sila e Castelsilano e sulla SS108 Bis. Strade innevate: SS660 dal km 27,000 al km 43,143 e SS177 dal km 0,000 al km 40,000. Mezzi sgombraneve e spargisale operativi.

Su SS278, 19, 504 e SS18 forte vento con interventi per rimozione alberi e segnaletica divelta; traffico sconsigliato a mezzi telonati, furgonati e camper. In provincia di Vibo Valentia permane la chiusura della NSA 572 a Serra San Bruno. Sull’A2 non si registrano criticità. Complessivamente, gli eventi sono gestiti da 150 unità tra tecnici e operatori su strada e in sala operativa, con circa 25 mezzi sgombraneve e spargisale.

Sicilia

Il versante più colpito dal maltempo è quello orientale dove attualmente abbiamo: sulla strada statale 288 “Di Aidone” la chiusura dal km 46,100 al km 51,900 ad Aidone (EN) a causa di una frana. Qui il traffico viene deviato sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina. Due frane distinte hanno colpito la strada statale 114 “Orientale Sicula”, chiusa dal km 11,400 al km 14,700, a Messina, e dal km 50,000 al km 51,000 a Giardini Naxos, nell’area metropolitana di Messina, in entrambe le direzioni. Al momento sono state istituite deviazioni in loco.

Ieri, a seguito dell’esondazione del fiume Agrò, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, sempre la statale 114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il traffico è stato deviato in loco. Riaperte invece la SS185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,750 a Novara di Sicilia (ME) la SS 117bis “Centrale Sicula” al km 43,300 a Piazza Armerina (EN), in precedenza chiuse per frana.

Sardegna

Chiusa la statale 195 “Sulciatana”, tra l’inizio del tracciato, all’ingresso di Cagliari, e il km 10,600 a Capoterra. L’interdizione si è resa necessaria a causa della forte mareggiata che ha danneggiato la strada in alcuni punti del tratto costiero (tra il km 5 e il km 9 circa). È inoltre presente una grande quantità di detriti portati dalle onde.

Al momento sono in corso le verifiche dei tecnici per la valutazione dei danni, che consentirà di avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Inoltre, oggi stesso sarà avviata la pulizia dai detriti. Sul resto della rete stradale Anas in Sardegna non risultano situazioni di criticità provocate dal maltempo.

Emilia Romagna

Riaperta la statale 722var “Tangenziale di Reggio Emilia”, fra il km 4,700 e il km 4,300, precedentemente chiusa per un guasto idraulico delle pompe aspiratrici d’acqua.