Ciclone Harry, Calabria sopraffatta dal maltempo: devastato il litorale ionico, tanta neve su Pollino, Sila e Aspromonte | FOTO e VIDEO

L’ondata di maltempo continua a colpire duramente la Calabria. Nella notte il ciclone Harry ha insistito soprattutto sui litorali ionici, provocando violente mareggiate e numerosi danni lungo le coste del Reggino e del Catanzarese. Anche per la giornata odierna la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per questi settori, sebbene i modelli previsionali indichino un possibile e graduale miglioramento a partire dal pomeriggio. Le forti mareggiate hanno causato allagamenti nel quartiere Lido di Catanzaro, dove la furia del mare ha trascinato acqua e sabbia invadendo esercizi commerciali e l’ufficio postale nella zona del porto. Durante la notte alcuni residenti hanno lasciato spontaneamente le proprie abitazioni, ma il Comune ha comunicato che al momento non si registrano danni a case né feriti. Pesanti i disagi alla viabilità, con tratti di lungomare e diverse strade resi impraticabili dall’acqua.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha rafforzato il dispositivo di soccorso per far fronte all’elevato numero di interventi: 63 quelli effettuati nella notte, concentrati soprattutto a Catanzaro, mentre altre 45 operazioni sono ancora in corso. Richiamate in servizio quattro squadre aggiuntive e una speleo-fluviale. Le attività si stanno focalizzando in particolare nel quartiere Lido, per liberare le strade dagli allagamenti. Numerose anche le segnalazioni di alberi caduti nel Catanzarese, senza conseguenze per le persone.

Particolarmente gravi i danni sul lungomare di Melito Porto Salvo, nel Reggino. Criticità si segnalano anche a Locri e Siderno, mentre il mare in tempesta continua a creare disagi lungo la costa di Soverato.

Impressionanti danni sul lungomare di Melito di Porto Salvo (RC)

Video di Mariano Nisticò

Nel Cosentino, invece, è stato chiuso un tratto della strada statale 108 bis Silana di Cariati, al km 50 nel territorio di San Giovanni in Fiore, a causa della caduta di due alberi. Sempre per alberi caduti, traffico bloccato sulla NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 44,500 al km 50,000 a Serra San Bruno (VV). Per esondazione del fiume Laverde, è chiuso invece un tratto sulla SS106 “Jonica” al km 75,600 a Bianco (RC).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Intanto, abbondanti nevicate hanno interessato le aree montane del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte. A Camigliatello Silano si registrano circa 30 cm di neve, mentre a Monte Botte Donato, la vetta più alta dell’altopiano silano, il manto nevoso raggiunge quasi il metro.

