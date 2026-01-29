Ciclone Harry e frana Niscemi: in Cdm informativa di Musumeci

“Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha svolto una informativa in merito alla situazione del territorio del Comune di Niscemi e alle conseguenze del passaggio del ciclone Harry sui territori di Calabria, Sardegna e Sicilia. Sono in corso le attività di ripristino dei servizi essenziali e, nel comune di Niscemi, le attività tecniche di valutazione del rischio residuo connesso al movimento franoso, con un team di tecnici e con il supporto del ‘Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze’, il ricorso all’uso di droni e la richiesta all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dell’attivazione del servizio satellitare Cosmo-Skymed al fine di acquisire i dati necessari per valutare la velocità del movimento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi diramata al termine del Consiglio dei Ministri.