Ciclone Harry, “evento senza precedenti”: in Sicilia la prima stima danni è di 740 milioni, stato di calamità

Secondo una prima ricognizione della Protezione civile regionale, i danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia ammontano attualmente a 740 milioni di euro: lo ha reso noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine della giunta straordinaria che ha dichiarato lo stato di calamità. Nel corso della riunione è stato deciso un primo stanziamento di 70 milioni di euro: 50 milioni saranno subito disponibili, mentre i restanti 20 milioni saranno reperiti dai fondi globali tramite una specifica norma che sarà proposta all’Assemblea regionale siciliana.

“Un evento senza precedenti. Il ciclone più violento degli ultimi anni in Sicilia. Ci siamo trovati davanti ad un fatto di estrema gravità“, ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine della Giunta straordinaria convocata per stabilire i primi provvedimenti in merito ai danni provocati dal ciclone Harry nell’Isola. “Il sistema di preallerta ha funzionato, non ci sono stati danni alle persone. Ringrazio i sindaci per il loro lavoro. Da domani inizierò un giro di un paio di giorni nei luoghi colpiti“.