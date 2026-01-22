Ciclone Harry, Greenpeace: “investire in maniera strutturale nella transizione ecologica”

“Il 2026 è appena iniziato, e sono passati solo due mesi dall’alluvione del Friuli-Venezia Giulia, che l’Italia è già investita da un nuovo grave evento climatico estremo. La devastazione dell’uragano Harry evidenzia ancora una volta come il nostro Paese sia esposto con sempre maggiore intensità e frequenza agli effetti del surriscaldamento globale”, dichiara Simona Abbate della campagna Clima di Greenpeace Italia. “Per evitare altri disastri occorre investire da Nord a Sud in maniera strutturale nella transizione ecologica, finanziando interventi di mitigazione e adattamento alla crisi climatica”, aggiunge.