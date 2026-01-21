Ciclone Harry, il maltempo flagella la Calabria: distrutto il lungomare di Locri | FOTO

La Calabria è stata duramente colpita dal ciclone Harry, che ha provocato piogge incessanti, vento impetuoso e raffiche fino a livelli eccezionali. Le mareggiate hanno devastato ampie zone del litorale, con il lungomare di Locri (RC) tra le aree più colpite: onde altissime hanno trascinato via tratti di spiaggia, lasciando una scia di danni ingenti. Numerosi interventi di soccorso sono in atto, mentre le autorità locali invitano la popolazione a evitare gli spostamenti non essenziali. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano scene di distruzione e allagamenti, testimoniando la violenza di un ciclone che ha messo in ginocchio la regione.

