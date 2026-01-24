Ciclone Harry, il ministro Musumeci domani in Calabria

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sarà domani in Calabria per un sopralluogo in alcune zone colpite dalle mareggiate dei giorni scorsi provocate dal ciclone Harry. Il ministro, alle 11, sarà alla sede del Centro di coordinamento d’ambito di protezione civile di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) per una riunione operativa. Quindi incontrerà i giornalisti. Musumeci visiterà poi la zona del lungomare di Melito Porto Salvo e di San Lorenzo.

