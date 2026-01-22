Ciclone Harry, il sindaco di Furci Siculo: “territorio devastato, ancora famiglie al buio”

“Abbiamo ripristinato parzialmente l’erogazione idrica e stiamo realizzando un altro by-pass. Ci sono, però, ancora un migliaio di famiglie senza energia elettrica. Dei 3,5 chilometri di lungomare ne sono rimasti forse poco più di 500. Oltre cento attività commerciali completamente distrutte e invase da sabbia e detriti”. A dirlo è Danilo Lo Giudice, sindaco di Furci Siculo (Messina), tra i comuni più colpiti dalla devastazione causata dal passaggio del ciclone Harry. Un “bollettino di guerra”, per il primo cittadino che non esita a parlare di “una catastrofe di dimensioni mai viste”. Una ventina le famiglie sfollate. “In alcuni tratti le onde sono arrivate sin dentro le abitazioni, ci sono case che hanno resistito per miracolo alla furia del mare, ma occorrerà fare delle verifiche strutturali per capire se sono sicure”.

In campo da oggi anche i mezzi dell’Esercito. Di fronte a “un territorio completamente distrutto e devastato”, per il sindaco servono risorse, ma anche un “potere derogatorio”, perché, avverte, è “impensabile pensare di ricostruire e ripartire con le norme attuali, con una burocrazia troppo lunga e troppo lenta di fronte a una simile catastrofe”.

