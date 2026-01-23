Ciclone Harry, in Calabria “attivata macchina di prevenzione importante”

“Non appena avremo un quadro completo riusciremo ad avere una stima precisa dei danni“: è quanto ha dichiarato ieri l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che ha partecipato al sopralluogo a Catanzaro insieme al capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano. “È stata attivata una macchina di prevenzione importante con risultati che oggi ci consentono di intervenire in maniera puntuale. Ci sono oltre quattrocento volontari di protezione civile che stanno operando sul territorio, cinquanta solo nella città di Catanzaro. Qui oltre cento cittadini stanno anche prestando aiuto ai nostri operatori per ripristinare i danni causati dal maltempo. Un dato che ho rilevato in questo sopralluogo è la soddisfazione dei cittadini che non si sentono soli e sentono la vicinanza delle istituzioni e dei volontari. Continueremo ad andare avanti in queste ore con le operazioni di ripristino. Vorrei però lanciare un messaggio: nessuno si deve sentire solo, siamo al fianco dei cittadini, degli operatori economiche e di tutti quelli che hanno subito danni in queste ore“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.