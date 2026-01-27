Ciclone Harry in Calabria, nuove somme per la ricostruzione ed i risarcimenti

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha svelato in un video i dettagli sulla gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry, che ha duramente colpito il territorio. Dopo i devastanti effetti del maltempo, il governo italiano ha deciso di stanziare una prima somma di 100 milioni di euro per i lavori di somma urgenza, destinati ad affrontare le situazioni più critiche e urgenti. Questa cifra rappresenta il primo intervento di natura straordinaria, ma non è che l’inizio di una serie di azioni mirate a ripristinare la normalità nelle aree più danneggiate. Come ha precisato Occhiuto, il prossimo passo sarà una ricognizione dettagliata dei danni, che permetterà di raccogliere dati concreti e precisi per pianificare gli interventi a lungo termine.

Durante questo periodo, sono previsti lavori immediati per limitare i danni e ripristinare almeno in parte le infrastrutture vitali per le comunità locali. In parallelo, è stata annunciata la sospensione dei mutui per le famiglie e le attività economiche colpite dalla calamità, come misura di sostegno immediato. Nei prossimi giorni, con il completamento della ricognizione, il governo provvederà a un nuovo provvedimento interministeriale che definirà con maggior precisione gli interventi necessari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per garantire risarcimenti adeguati a chi ha subito perdite. La Regione Calabria, nel frattempo, continua a lavorare a stretto contatto con il governo, consapevole che la ricostruzione non sarà un processo rapido, ma che ogni azione sarà pianificata per garantire una ripresa stabile e duratura.

L’emergenza è ancora in corso, ma l’impegno delle istituzioni è forte: la Calabria non sarà lasciata sola in questo difficile momento.