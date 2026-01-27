Ciclone Harry in Calabria, nuove somme per la ricostruzione ed i risarcimenti

Il presidente Occhiuto annuncia l’avvio dei lavori di somma urgenza, mentre il governo prepara un nuovo provvedimento per la ricostruzione delle infrastrutture

Ciclone Harry
Foto Ansa

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha svelato in un video i dettagli sulla gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry, che ha duramente colpito il territorio. Dopo i devastanti effetti del maltempo, il governo italiano ha deciso di stanziare una prima somma di 100 milioni di euro per i lavori di somma urgenza, destinati ad affrontare le situazioni più critiche e urgenti. Questa cifra rappresenta il primo intervento di natura straordinaria, ma non è che l’inizio di una serie di azioni mirate a ripristinare la normalità nelle aree più danneggiate. Come ha precisato Occhiuto, il prossimo passo sarà una ricognizione dettagliata dei danni, che permetterà di raccogliere dati concreti e precisi per pianificare gli interventi a lungo termine.

Durante questo periodo, sono previsti lavori immediati per limitare i danni e ripristinare almeno in parte le infrastrutture vitali per le comunità locali. In parallelo, è stata annunciata la sospensione dei mutui per le famiglie e le attività economiche colpite dalla calamità, come misura di sostegno immediato. Nei prossimi giorni, con il completamento della ricognizione, il governo provvederà a un nuovo provvedimento interministeriale che definirà con maggior precisione gli interventi necessari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per garantire risarcimenti adeguati a chi ha subito perdite. La Regione Calabria, nel frattempo, continua a lavorare a stretto contatto con il governo, consapevole che la ricostruzione non sarà un processo rapido, ma che ogni azione sarà pianificata per garantire una ripresa stabile e duratura.

L’emergenza è ancora in corso, ma l’impegno delle istituzioni è forte: la Calabria non sarà lasciata sola in questo difficile momento.

