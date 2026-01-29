Ciclone Harry in Calabria: “ovunque servisse essere”, il plauso di Occhiuto a Domenico Costarella

Oltre i bollettini meteo e i conteggi dei danni, ci sono le storie di chi, nel momento del bisogno, ha scelto di non dormire per vegliare sul territorio. All’indomani del violento Ciclone Harry che ha sferzato le coste calabresi, il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha voluto dedicare un tributo pubblico a un uomo simbolo della gestione dell’emergenza: Domenico Costarella, Direttore Generale della Protezione Civile regionale. “Lui è Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile in Calabria, e oggi sento il dovere di ringraziarlo pubblicamente“, scrive Occhiuto pubblicando una foto ed un post su Facebook. “Nei giorni scorsi, mentre il ciclone colpiva le nostre coste, lui era sul campo. 48 ore senza dormire. Decisioni rapide. Umanità. Competenza. Domenico Costarella è stato ovunque servisse essere. Nel fango, nell’acqua, nei luoghi dove la paura chiede risposte immediate. Se non ci sono state vittime e se l’emergenza è stata gestita con efficacia, il merito è suo e di tutta la squadra della Protezione Civile. La Calabria vi è profondamente grata“.