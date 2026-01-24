Ciclone Harry in Calabria, Sbarra incontra i sindaci della Locride a Siderno

Secondo appuntamento in Calabria per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che questo pomeriggio ha incontrato, nel municipio di Siderno, una delegazione di sindaci della Locride e del basso Jonio, duramente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Al centro del confronto, le criticità ancora in atto nei territori, le esigenze immediate delle comunità e il coordinamento delle azioni nella fase successiva all’emergenza. “È fondamentale assicurare continuità al lavoro sinergico e di coordinamento messo in campo in questi giorni anche nelle prossime fasi – ha dichiarato Sbarra a margine dell’incontro -. Il Governo è impegnato nel riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e nel mettere a disposizione risorse adeguate a ristorare le comunità colpite, le attività produttive e il sistema delle imprese. È importante mantenere forte il coordinamento tra i sindaci, il sistema della Protezione civile e la Regione, perché solo attraverso una collaborazione costante si possono affrontare in modo efficace le conseguenze di eventi così gravi”.

Sbarra ha quindi ribadito “l’attenzione costante e la concreta vicinanza del Governo nazionale, che trova ulteriore conferma nella visita prevista per domani del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che si recherà nelle aree del Reggino maggiormente colpite dal maltempo per verificare direttamente la situazione e seguire l’evoluzione degli interventi in corso”. Guardando oltre la fase emergenziale, Sbarra ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali: “occorre rafforzare la progettualità e la pianificazione sulla mitigazione del rischio di erosione costiera, sul rischio sismico, sul dissesto idrogeologico e sulla messa in sicurezza complessiva del territorio. Su questi temi il Governo intende continuare a investire, sostenendo Regioni ed enti locali attraverso le risorse del PNRR, dei fondi di coesione e di altre fonti di finanziamento nazionale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.