Ciclone Harry in Sardegna: Quartu dichiara lo stato di calamità naturale

Stato di calamità naturale in tutto il territorio di Quartu. Dando seguito a quanto anticipato nelle scorse ore dal sindaco della città nel Cagliaritano, Graziano Milia, oggi la giunta comunale ha deliberato ufficialmente la volontà di interessare gli organi statali, regionali e metropolitani, “richiedendo un intervento immediato- anche in termini finanziari- per l’avvio del processo di ripristino dello stato dei luoghi, dopo i fenomeni meteorologici che nella prima parte della settimana hanno provocato ingenti danni alle abitazioni civili e criticità strutturali sull’intera rete viaria e sulla rete scolante”. Pioggia intensa, vento, mareggiate di rara impetuosità, “l’ondata di maltempo abbattutasi su Quartu per diversi giorni ha interessato senza soluzione di continuità l’intero territorio comunale– spiega il sindaco-. Criticità che hanno causato l’allagamento di numerose strade cittadine unitamente a immobili privati, attività produttive, aziende agricole e zootecniche, oltre che danni al patrimonio ambientale e infrastrutturale pubblico”. Particolarmente colpita la zona costiera, ricorda Milia, “sia la parte urbanizzata che la costa bassa e sabbiosa, con copiosi allagamenti della rete viaria e delle strutture, attribuibili alle eccezionali mareggiate”.

Vi è quindi la necessità di interventi straordinari, sottolinea il sindaco, “per il ripristino delle opere e degli impianti pubblici, delle strutture private, oltre al necessario sostentamento delle aziende agricole e zootecniche danneggiate e delle attività produttive in genere”. I responsabili comunali dei vari settori, “ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono impegnati già da ieri nei necessari sopralluoghi per stilare le relazioni inerenti lo stato di precarietà e pericolosità di edifici, impianti, infrastrutture e attività colpite- informa il sindaco-. Una ricognizione dei danni ai fini delle successive richieste di contributo previste dalla vigente normativa”. Il passaggio successivo si concretizzerà dunque con la richiesta di uno specifico finanziamento alla Regione Sardegna e alla direzione generale della Protezione civile regionale.

